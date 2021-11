OVERZICHT. Dit heeft het Overlegcomité beslist: nachtleven op slot, sluitingsuur voor horeca

Vanaf zaterdag gaat het nachtleven minstens drie weken op slot en krijgt de horeca opnieuw een sluitingsuur opgelegd. Dat is vrijdag beslist op het Overlegcomité. Een persconferentie over de strengere maatregelen volgt om 13 uur. Een overzicht van wat we al weten:

De persconferentie na afloop van het Overlegcomité vindt vrijdagmiddag plaats om 13 uur. Dat heeft het kabinet van premier Alexander De Croo aangekondigd. Volg het hier live.

HORECA

De horeca krijgt opnieuw een sluitingsuur opgelegd. Vanaf zaterdag moeten cafés en restaurants de deuren sluiten om 23 uur. Daarnaast werd beslist dat je op café en op restaurant nog met maximum zes personen aan één tafel mag zitten.

Het nachtleven gaat op slot. Dat was een van de eerste beslissingen die bekendraakte. Concreet moeten discotheken en dancings drie weken lang sluiten.

PRIVÉ

Een zaal afhuren voor een verjaardagsfeest? Dat mag de komende drie weken niet meer. Huwelijken en koffietafels mogen wel blijven doorgaan, rekening houdend met de huidige maatregelen daaromtrent.

Datzelfde verjaardagsfeest dan maar thuis organiseren, mag wel. Het Overlegcomité lijkt niet te willen ingrijpen in het privéleven van de mensen, er is dus geen herintroductie van bubbels of knuffelcontacten voorzien. “Dat zou echt niet uit te leggen zijn, nu iedereen gevaccineerd is”, luidde het eerder op verschillende kabinetten.

RECREATIE

Sportwedstrijden die binnen doorgaan, mogen geen publiek meer toelaten. Buiten zou dat wel nog steeds mogen. Ook voor trainingen geldt dezelfde regel. Voor de sporters zelf zijn er geen beperkingen ingevoerd.

ONDERWIJS

Nu steeds meer scholen zich genoodzaakt zien de deuren te sluiten, rijst de vraag of collectief afstandsonderwijs opnieuw nodig is. Het onderwijs zelf ziet dat liever niet gebeuren maar het is nog afwachten of het Overlegcomité toch voor een strengere aanpak kiest.

Midden december komt een nieuw Overlegcomité om de situatie opnieuw te evalueren.

Dadelijk meer.