Erling Haaland sneller dan verwacht terug: spits van Borussia Dortmund kan na vijf weken blessureleed opnieuw spelen

Haaland zit in de selectie van de Borussen, die zaterdag in de Bundesliga op bezoek gaan bij Wolfsburg. “Hij zal misschien speelminuten kunnen maken”, aldus Rose.

Zonder Haaland (21) verloor Dortmund woensdag in de Champions League met 3-1 van Sporting Lissabon. De Duitse topclub is daardoor met nog één speeldag te gaan verrassend uitgeschakeld.

Haaland miste de voorbije weken onder meer de verloren thuiswedstrijd tegen Ajax (1-3). Zijn laatste optreden kwam er op 16 oktober in de Bundesliga-wedstrijd tegen Mainz (3-1 zege). Zonder Haaland verloor Noorwegen in de WK-kwalificaties de beslissende wedstrijd in Nederland met 2-0. Noorwegen gaat daardoor niet naar het WK van volgend jaar in Qatar.

Rose hoopt dat Haaland de komende week goed doorstaat. Op 4 december wacht namelijk de topper tegen koploper Bayern München. Dortmund heeft nu 1 punt minder dan Bayern. “Als Erling dit weekend al in actie komt en de komende week verdere progressie maakt op de training, is hij zeker een optie voor de wedstrijd tegen Bayern”, aldus de trainer.

Rose moet het zaterdag doen zonder middenvelder Jude Bellingham. De Engelsman sukkelt met de knie. Raphaël Guerreiro is twijfelachtig, Marius Wolf keert terug in de selectie.