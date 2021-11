Clément Petit is de nieuwe bondscoach van de Black Arrows

De Black Arrows spelen komend weekend een oefenwedstrijd tegen het team van Petit, Sambre Avesnois Handball (SAHB). “Bondscoach zijn is niet nieuw voor mij”, reageerde hij vrijdag. “In het verleden trainde ik al Guinee en namen we in 2018 deel aan het Afrikaans Kampioenschap. Zowel bij Brest als bij Parijs stond ik aan het hoofd van hun opleidingscentrum en heb ik gedurende tien jaar profspelers en internationals opgeleid en begeleid.”

“De passie voor een nieuw handbalavontuur met veel uitdaging voor een selectie die wacht op haar eerste kansen om een kwalificatie voor een internationale competitie te spelen, is de reden waarom ik bondscoach van België wordt. Dat in combinatie met de mogelijkheid die deze positie biedt om uitwisselingen tussen SAHB en de Belgische federatie te ontwikkelen, kan gunstig zijn voor de ontwikkeling van het vrouwenhandbal. Mijn ambitie is om met het aanwezige spelerspotentieel een competitieve ploeg te smeden.”

De technische staf van de KBHB en teammanager Giannoula Tsakitzidis kijken uit naar de samenwerking met Petit. “Wij hebben in Clément een geëngageerde en ambitieuze trainer gevonden die het trainerschap ziet als een deel van het project”, aldus Tsakitzidis. “Hij gaat actief meewerken aan het stimuleren, verhogen en professionaliseren van de opleiding en kwaliteit van het Belgisch dameshandbal in samenwerking met zijn netwerk in Frankrijk. Hij is overtuigd geraakt door de ambitie en realistische doelstellingen van het project, maar ook door het reeds getoonde engagement van de trainers van de Young Black Arrows en de damescommissie. Nu hebben wij de kans om met een degelijk programma uit te pakken en de clubs te betrekken. Dit project kan enkel slagen met een goede en positieve samenwerking.”