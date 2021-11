Ham pakt uit met herstelde vijvers: “We hebben het gebied teruggegeven aan de natuur”

Ham

In samenwerking met Regionaal Landschap Lage Kempen, de provincie en Natuurpunt heeft de gemeente Ham de herinrichting van het natuurgebied “Het Broek” in Geneberg bij Ham gerealiseerd. De historische locatie is een laag gebied met een aantal vochtige plaatsen. Waar er in de jaren 70 voornamelijk privé vijvers en chalets werden aangelegd. Die vijvers zijn ondertussen aangekocht door de gemeente en andere natuurverenigingen. Het gebied werd volledig heringericht. De werken kaderden in het verbeteren van het leefgebied van de kamsalamander waarvan een populatie in de buurt nog aanwezig is. Het project werd voor 90 procent gefinancierd door de provincie.