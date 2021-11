Kinderen van drie basisscholen in Genk hebben vrijdag de aanzet gegeven voor het planten van drieduizend bomen in het Sportbos in Genk. — © Chris Nelis

GENK

In het Sportbos in Genk is vrijdagvoormiddag de aanzet gegeven voor het planten van drieduizend inheemse bomen in het Sportbos. Het was aan kinderen van drie basisscholen in Genk die de aanzet gaven voor de uitrol van het project.