Overwinning in het enkelspel en nederlaag in het dubbelspel voor Kirsten Flipkens op World Team Tennis

Kirsten Flipkens heeft donderdag op de World Team Tennis in Indian Wells een zege geboekt in het enkelspel. In het dubbelspel verloor ze. Haar team New York Empire verloor met 21-17 van Springfield Lasers.

Kirsten Flipkens (WTA 306) haalde het in het enkelspel na 29 minuten spelen met 5-4 van de Amerikaanse Asia Muhammad (WTA 216). In het dubbelspel ging ze, aan de zijde van de Amerikaanse Quinn Gleason, met 5-2 onderuit tegen Muhammad en de Mexicaanse Giuliana Olmos.

Kim Clijsters, ook lid van New York Empire, kwam donderdag niet in actie. New York Empire is vijfde en laatste in de tussenstand met twee zeges en acht nederlagen. Springfield Lasers leidt met zeven overwinningen en drie verliespartijen. De top 2 plaatst zich voor de finale. Voor Clijsters en Flipkens staan nog twee overbodige ontmoetingen op het programma. De World Team Tennis loopt nog tot zondag.