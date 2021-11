Epidemioloog niet mals voor De Croo: “Alsof er geen kapitein op het schip staat. Voer geen nieuwe maatregelen in”

De Brusselse professor en epidemioloog Yves Coppieters (ULB) vindt het een vergissing dat het Overlegcomité vrijdag al opnieuw is samengekomen. Hij pleit er in La libre voor om te wachten met nieuwe maatregelen, omdat we nog niet eens weten of de negen dagen ingevoerde maatregelen werken. Hij heeft ook forse kritiek op premier Alexander De Croo (Open VLD).