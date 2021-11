Hoe klein foutje leidde tot warme traditie: totale vreemden vieren al voor zesde keer samen Thanksgiving

Wanda Dench wilde in 2016 een berichtje naar haar kleinzoon sturen om hem uit te nodigen voor Thanksgiving. Ze kwam echter terecht bij de toen 17-jarige Jamal Hinton, die grappend terugstuurde dat hij wel een hapje wilde mee-eten. Sindsdien houden Wanda en Jamal de traditie in ere en delen ze al zes jaar lief en leed. Ze vieren niet alleen Thanksgiving samen, maar spreken ook af voor verjaardagen en andere speciale gelegenheden. Toen de echtgenoot van Wanda vorig jaar overleed aan corona, zette Jamal zelfs een grote online steunactie voor haar op. “Het heeft me doen inzien wat ik met mijn leven wil doen”, aldus Jamal.