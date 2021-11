Test Aankoop waarschuwt voor valse of oninteressante promoties op Black Friday

Amper 28 procent van de promoties die in het kader van Black Friday worden aangeboden is interessant wanneer wordt gekeken naar prijs én kwaliteit. Dat blijkt uit een analyse van Test Aankoop. De consumentenorganisatie roept mensen die van de Black Friday-koopjes willen profiteren op om waakzaam te zijn en zorgvuldig te vergelijken. Ze herinnert er ook aan dat het belangrijk is om duurzame kwaliteitsproducten te kopen.

Test Aankoop analyseerde naar aanleiding van de koopjeshoogdag honderden aanbiedingen voor een 2.000-tal producten in 16 verschillende categorieën. Is de geadverteerde prijs lager dan of vergelijkbaar met de laagste prijs die door Test Aankoop is gevonden (maximaal 10 procent hoger), dan gaat het volgens de organisatie om een “goede deal”. Voorwaarde is wel dat het product ook een score van ten minste 60-65 procent heeft behaald voor kwaliteit in de koopwijzers van de organisatie.

Vooral wie op zoek is naar een tv, koptelefoon, smartphone, koffiezetapparaat of een stofzuiger blijkt profijt te kunnen doen op Black Friday. Goede aanbiedingen voor diepvriezers, koelkasten met ingebouwde vriezers en robotstofzuigers vond de consumentenorganisatie dan weer niet.

Neppromoties

Test Aankoop waarschuwt ook voor neppromoties. “We hebben gemerkt dat sommige verkopers de prijzen verhogen net voor ze een korting aanbieden of een doorgestreepte prijs weergeven die eigenlijk nooit werd gebruikt. Aan het einde van Black Friday zullen wij onze bevindingen doorgeven aan de Economische Inspectie, zodat deze de verkopers die zich aan dit soort praktijken hebben schuldig gemaakt, kan bestraffen”, zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

Consumenten die zelf willen checken of de aanbiedingen die ze op het oog hebben wel degelijk interessant zijn, kunnen daarvoor terecht op het online platform van de organisatie: www.testaankoop.be/ratemydeal.