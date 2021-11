Inval bij Vietnamese mensensmokkelaars die zelfde scenario gebruiken als voor 39 doden in koelwagen

De Brusselse federale gerechtelijke politie (FGP) is met zo’n 100 agenten binnengevallen bij een tiental verdachten van mensensmokkel, meestal Vietnamezen of Belgen van Vietnamese origine. De bende ging op dezelfde manier tewerk als voor het transport van de 39 Vietnamese transmigranten die in 2019 in Engeland dood werden teruggevonden in een koelwagen in Engeland.

Handelszaken als contactpunt, onderduikadressen in verschillende gemeentes van het Brussels Gewest, gebruik van taxi’s en wagens met buitenlandse nummerplaten voor transport van transmigranten. Toen de speurders van de afdeling “mensenhandel” van de Brusselse FGP het scenario in beeld kregen van deze nieuwe bende Vietnamese mensensmokkelaars, doemde meteen de herinnering op aan het drama, dat in 2019 aan 39 voornamelijk Vietnamese transmigranten het leven heeft gekost.

Brussel als draaischijf

Zoals in dat vorige dossier lag het zwaartepunt van de mensensmokkel opnieuw in Brusselse gemeenten zoals Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek en Sint-Joost-ten-Node. De kandidaten voor de illegale oversteek waren voornamelijk Vietnamezen, landgenoten dus van de smokkelaars aan wie ze elk honderden euro’s moesten betalen per transport.

Dat kandidaten voor de oversteek naar Engeland werden meestal met taxi’s en wagens met buitenlandse nummerplaten opgehaald in buurlanden. Zij werden vervolgens naar onderduikadressen in het Brusselse overgebracht in afwachting dat ze naar Frankrijk of Nederland zouden worden doorgesluisd, waar ze op transport zouden gezet worden naar Engeland.

De onderzoekers vielen binnen op een tiental adressen en namen evenveel verdachten voor verhoor op. De onderzoeksrechter besloot acht van hen onder aanhoudingsmandaat te plaatsen op verdenking van mensenhandel met verzwarende omstandigheden en deelname aan een criminele organisatie.

Koelwagen via Zeebrugge

Dit dossier herinnert aan het drama, waarbij 39 Aziatische transmigranten, voornamelijk afkomstig uit Vietnam, op 23 oktober 2019 in het Zuid-Enghelse graafschap Essex dood werden aangetroffen in een koelwagen. De truck was via de haven van Zeebrugge naar Engeland overgestoken. Verscheidene slachtoffers hadden een tijdje in Brusselse safehouses vertoefd alvorens zij in de fatale koelwagen werden gepropt, waar ze nooit levend zijn uit gekomen. Onder hen bevonden zich 3 minderjarigen.

In Vietnam werden zeven personen opgepakt voor de rol die zij zouden gespeeld hebben bij het ronselen van de omgekomen vluchtelingen. Vier medeplichtigen kregen in Engeland tot 27 jaar cel voor hun aandeel in het dodelijke transport met de koelwagen.

In ons land leverde het onderzoek in totaal 23 verdachten op. Hun proces werd een maand geleden in Brugge ingeleid. De strafvordering en pleidooien worden midden december verwacht.

Op 20 mei 2021 werden 49 transmigranten voor de kust van Koksijde gered van een rubberboot, waarmee zij het Kanaal wilden oversteken. De meeste vluchtelingen waren Vietnamezen.