Europese Commissie wil onmiddellijke stop luchtverkeer met zuidelijk Afrika

De noodstop die de Europese Commissie wil, kan worden gebruikt als de epidemiologische situatie in een land of regio buiten de Europese Unie snel slechter wordt, zeker als dat te maken heeft met een nieuwe coronamutatie. De maatregel geldt normaal gesproken niet voor EU-burgers of mensen die al lang in de EU wonen.

Verschillende landen hebben intussen al beslist om het vliegverkeer vanuit Zuid-Afrika te weren. Duitsland gaat bijvoorbeeld geen reizigers vanuit het land toelaten, meldde minister van Volksgezondheid Jens Spahn. Het inreisverbod zal vrijdagavond ingaan. “Waarschijnlijk” zal de maatregel ook voor Zuid-Afrika’s buurlanden gelden. Enkel Duitse staatsburgers mogen nog terugvliegen, maar ze moeten dan 14 dagen in quarantaine, ook al zijn ze gevaccineerd. “‘Het laatste wat we nu nodig hebben is een nieuwe variant die nog meer problemen veroorzaakt”, dixit Spahn.

Duitsland verklaart concreet landen in zuidelijk Afrika tot virusvariantgebied, wat betekent dat de strengst mogelijke maatregelen gelden, dat staat gelijk aan een inreisverbod. Verder zijn er geen landen ter wereld die als variantgebied gelden in Duitsland.

Ook in Italië is de beslissing reeds genomen. Wie de voorbije 14 dagen in Zuid-Afrika verbleven heeft, mag de Laars niet meer binnen, aldus volksgezondheidminister Roberto Speranza. Hij wil de grootste voorzichtigheid aan de dag leggen ten opzichte van de nieuwe variant. De maatregel geldt ook voor buurlanden Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibië en Eswatiti, het vroegere Swaziland.

Onder meer Israël en het Verenigd Koninkrijk hebben al een inreisverbod voor zuidelijk Afrika afgekondigd. Londen communiceerde de beslissing reeds donderdagavond. In Singapore zijn reizigers vanuit zeven landen in het zuiden van Afrika vanaf zondag niet meer welkom.