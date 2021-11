75-jarigen uit Zichen-Bolder vieren coronaproof verjaardagsfeest

Vrijdag 19 november was het weer zover en organiseerden ze deze reünie reeds voor de zesde maal, dit keer om een nieuwe mijlpaal in hun leven te vieren, nl. hun 75ste verjaardag.Hun verjaardagsfeest vond plaats in de Delicia waar ze genoten van een gezellige avond en lekker eten.Er werden heel wat herinneringen opgehaald en zo liep een fijne avond al vlug ten einde. Ze kijken alvast uit naar hun volgende 5-jaarlijkse bijeenkomst want die willen ze voor geen geld van de wereld missen.