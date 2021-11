Het boek ‘Toen was geluk nog heel gewoon’ van Rita Horions is nu ook verkrijgbaar met grote letters.

Nu kunnen ook personen voor wie een gewoon boek lezen moeilijk is, genieten van verhalen van meer dan 60 jaar geleden. Er staan een honderdtal afbeeldingen in het boek. Ze geven een beeld van het leven in Lummen tussen 1952 en 1965.Interesse? Stuur dan vrijblijvend een e-mail naar detijdvantoen1953@telenet.be