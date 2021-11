Sinterklaas op bezoek bij Eendracht Mechelen a/d Maas

Tijdens de wekelijkse trainingen van de allerkleinste bracht op woensdagmiddag 24 november 2021 sinterklaas een bezoek op het voetbalveld aan de Oude baan in Maasmechelen. Onder luid geroep van de spelertjes kwam de Sint samen met één zwarte piet het voetbalveld op om ieder spelertje en de trainers te begroeten met een vuistje. Hij verontschuldigde zich dat er maar één zwarte piet beschikbaar was, want ook door het coronavirus moeten de zwarte pieten thuis blijven en in quarantaine gaan. Ook ging Sinterklaas de aanwezige ouders begroeten en na een heuse fotoshoot trok de Sint naar de tribune waarop een gepaste troon op hem wachte. Van hieruit sprak hij alle aanwezigen toe en riep hij samen met zijn helpende piet ieder spelertje naar hem toe om een zak snoepgoed te overhandigen. Voor ieder spelertje had Sinterklaas een boodschap, want hij kreeg te horen van de zwarte piet die op de hoogte was dat de spelertjes op twee jaar tijd heel veel bijgeleerd hebben, o.a. heel goede passes geven, penalty’s binnen trappen en heel veel speelvreugde hebben. Ook waren de jongere broertjes en zusjes welkom op Eendracht Mechelen a/d Maas. Helaas moest de Sint na ruim 2 uurtjes weer afscheid nemen. Onder een luid applaus vertrok Sinterklaas samen met zijn trouwe helper naar een andere club.