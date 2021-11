Kunstendag voor Riemstse kinderen

Zondag 21 november vierde Kunstendag voor Kinderen (KvK) zijn 10de verjaardag. KvK is een initiatief van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur en bestaat sinds 2012. Het initiatief wil het draagvlak voor de kunsten verbreden door in te zetten op kinderen en families als nieuw publiek.

De Jeugddienst Riemst organiseerde samen met de Kunstacademie Riemst-Voeren een creatieve voormiddag in zaal De Bond in Val-Meer. De domeinen woord, muziek en beeld kwamen aan bod. Onder de deskundige leiding van enkele leerkrachten van de academie gingen de Riemstenaartjes aan de slag. Ze lieten zich inspireren door Carll Cneut die bovendien de illustrator van de affiche van KvK 2021 was. De voormiddag werd afgesloten met een mini-optreden waarbij de kinderen aan hun ouders konden tonen wat ze op zo’n korte tijd al allemaal hadden geleerd. Er zit duidelijk heel wat talent bij de jonge Riemstse kinderen.