Heemkundige kring zet schans van Voorshoven in de kijker

Woensdag hebben leden van de heemkundige kring Wotra Neeroeteren een infobord over de schans van Voorshoven geplaatst op de exacte locatie. De Voorshoventerschans 1635. Tijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648) vluchtten inwoners van Voorshoven naar deze schans in Neerhoven. Achter aarden wallen en grachten met een ophaalbrug verschansten zij zich tegen rondzwervende huursoldaten. De laatste wallen waren rond 1920 in de grachten gestort. Op geregelde tijdstippen wordt een begeleide wandeling gegeven door gids Jos Zoons, dinsdag kwam al het 6de leerjaar van Voorshoven een kijkje nemen en genoot van de verhalen over de schans. Velt heeft ondertussen ook al een hoop werk verricht met het aanleggen van een wandelpad, het plaatsen van banken en op 27 november zullen er boompjes worden aangeplant. Verder wordt er nog een houten brug aangelegd op het terrein.