Duchateau en Duchateau in de bib

Ze hebben allebei hun eigen stijl. Vader Hugo maakt tekeningen in potlood op papier, zoon Kim is cartoonist. Vader Hugo maakt een tekening, zoon Kim doet daarop zijn ding. Of is het omgekeerd?Samen maken ze de ‘soep’ van Duchateau, zoals inleidster Ann Olaerts het noemde tijdens de vernissage, waar ze van schepen Nagels een eerste exemplaar in ontvangst mocht nemen. Feit is dat er een boeiende wisselwerking is waarbij de een het werk van de ander versterkt of relativeert. Het werd een boek met 120 originele kunstwerken, altijd met een knipoog.Je kan het boek aanschaffen, maar je kan het ook allemaal live gaan bekijken tijdens de openingsuren van de Genkse bib op het stadsplein, het laatste werk van een andere grote kunstenaar, architect Claude Vasconi. Je kan er nog terecht tot 8 januari.