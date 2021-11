Nieuwe klaslokalen in Kisaro met Genkse steun

Volgend trimester worden in Murama, in het Centrum van Kisaro, vijf vernieuwde klassen in gebruik genomen. Die werden gefinancierd door het Genkse Kisarocomité, met een heel belangrijke steun van de provincie Limburg.

De Bokrijkse broeder Cyriel besteedde vanaf het begin van zijn landbouwactiviteiten in het Rwandese Kisaro veel aandacht aan het onderwijs, ook in de centrumwijk Murama. De schoolgebouwen die in de jaren zeventig gebouwd werden zijn intussen echter tot op de draad versleten. Daarom worden alle klaslokalen van deze school van 1800 leerlingen grondig vernieuwd. Dit jaar werd een blok van vijf klassen onder handen genomen. Het bestaande gebouw werd afgebroken en heropgebouwd door de eigen bouwploeg, aangevuld met leerlingen van de beroepsopleiding van het Centrum. De werken werden samen met het oudercomité en de directie van de school voorbereid en voldoen op die manier aan alle voorwaarden om goed onderwijs te kunnen geven.De bouw van deze vijf klassen wordt gefinancierd vanuit België en is een initiatief van het Genkse Kisarocomité. In de prijs van bijna 20.000 euro betekent de steun van circa 60% vanwege het Limburgs provinciebestuur natuurlijk een flinke slok op de borrel. Dit gerenoveerde blok van vijf klassen was meteen het laatste en daarmee is de renovatie van de schoolgebouwen tot een goed einde gebracht. Ook in Rwanda sloeg corona echter toe. Daarom ijveren comité en school ervoor om volgend jaar een refter te bouwen, waar de kinderen op voldoende afstand van elkaar kunnen eten.