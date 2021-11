Hockeyclub Hasselt Stix start met 13 ploegen aan nieuwe seizoen

De jongens, meisjes en heren van Hasselt Stix stonden te popelen om er dit jaar weer in te vliegen en hopen dat ze de hele winter mogen verder sporten in zaal. De hockeybond heeft immers duidelijke en veilige voorschriften doorgestuurd. De spelers en de toeschouwers houden zich goed aan alle ventilatie- en mondmaskervoorschriften.De meisjes- en jongensploegen kwamen zaterdag al in actie en lieten na hun eerste zaaltrainingen al mooie dingen zien. De meeste teams speelden meteen twee wedstrijden op de eerste indoorcompetitiedag.Bij de bovenbouwteams liet U16Boys1 al meteen van zich spreken. De jongens behaalden twee ruime overwinningen in Old Club de Liège en voeren het klassement aan.U16Girls1 en U16Girls2 speelden beiden een keer gelijk en behaalden een overwinning.Ook de jongens van U14Boys1 behaalden twee knappe overwinningen op HC Parc uit Oudergem en HC Indiana uit De Pinte. Ze delen de eerste plaats in het indoorklassement Nationaal2 C met U14Boys1 van Old Club.U14Girls2 won ook twee wedstrijden met afgetekende cijfers. De meisjes zetten hun succesvolle reeks van het outdoorseizoen verder en blijven winnen.Bij de jongste teams debuteerde U12Boys1 op een schitterende manier. Ze wonnen tegen de Antwerpse ploegen van HC Victory en van HC Beerschot.Ook de meisjes van U9Girls1 trokken hun goede vormpeil door en wonnen beide wedstrijden. Na de eerste wedstrijddag staan ze bovenaan het klassement, waar ze een eerste plaats delen met Rapid Temse.Voor het eerst in de geschiedenis van de jonge club komt er dit jaar ook een seniorenteam in actie.De jonge Heren1-ploeg debuteerde in Mol. Na de eerste wedstrijddag staat het jonge team met keeper Killian Adriaenssens-Piasecki die amper 15 jaar is, mooi tweede na Heren1 van Taxandria uit Turnhout in de voorlopige rangschikking.