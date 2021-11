De seniorenweek in woonzorgcentrum De Voorzienigheid stond in het teken van de golden sixties. De bewoners keken met een goed gevoel terug naar de tijd van toen.

Het was een gezellige week met allerlei activiteiten in de stijl van de jaren '60. Er werd een modeshow georganiseerd met kleding uit de jaren '60, er waren optredens van het personeel, bewoners moesten raden welk personeelslid achter het masker verscholen zat.Ook kon er gesmuld worden van lekkere frieten met mosselen. De week werd afgesloten met een gezellig ouderwets kermisbal. De beentjes werden vlot losgegooid en een pintje of een wijntje hoorde er natuurlijk ook bij.