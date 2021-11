be-Women schildert tegen geweld op vrouwen

Het aantal meldingen van geweld op vrouwen en meisjes blijft stijgen. "Om geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen, lanceren we in samenwerking met be-Women structurele acties”, zo licht schepen van Samenleven Ann-Sofie Vanoverstijns de sensibiliseringsactie toe: “Onze Vrouwencontactgroep be-Women schildert onder begeleiding van Lucette over 'geweld op vrouwen'. Vanaf januari organiseert de groep 5 workshops in heel Beringen waarin vrouwen en meisjes de kans krijgen om zich uit te drukken rond dit thema. De resultaten van deze workshops ontdek je op 8 maart tijdens de Internationale Vrouwendag. Eén dag volstaat niet om dit thema onder de aandacht te brengen, vandaar de keuze voor een uitgebreide campagne.” In België wordt 1 op de 5 vrouwen en 1 op de 7 mannen geconfronteerd met partnergeweld. Hieronder valt zowel seksueel, fysiek als psychologisch geweld. Schepen Vanoverstijns betreurt deze verontrustende cijfers: “Partnergeweld is vaak een vicieuze cirkel, waar plegers en slachtoffers moeilijk uit geraken. De energie, kracht en moed om helemaal alleen te moeten vluchten of zich te verzetten, ontbreekt. Helaas blijkt dat slechts 3% van de getuigen van partnergeweld naar een hulplijn belt. Krijg je te maken met geweld? Praat erover, wees niet stil en denk aan jezelf.” Je kan ook zelf jouw ervaringen delen tijdens één van de workshops of gewoon thuis. Neem een foto van je werk en mail deze naar cecile.jannes@beringen.be. Op Internationale Vrouwendag wordt jouw werk (anoniem) in de kijker gezet. Bel naar 1712 als je vragen hebt over elke vorm van geweld of misbruik. Via het nummer 106 van Tele-Onthaal kan je terecht met je kleine of grote zorgen. Een vrijwilliger luistert naar je en helpt je zoeken naar inzichten en uitwegen