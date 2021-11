Geen enkele Europese zege, maar toch nog een beetje goed nieuws voor Belgische clubs over coëfficiëntenranking

Nee, hier hadden we ons wel wat anders van voorgesteld. Club Brugge vernederd door RB Leipzig, Antwerp dat zeker uitgeschakeld is door een late gelijkmaker van Frankfurt en puntenkanon AA Gent dat het liet afweten in Cyprus. Toch is er ook nog een beetje goed nieuws van de coëfficiëntenranking, die beslist of we ons rechtstreeks Champions League-ticket behouden of niet, voor de Belgische clubs.

België, dat op dit moment dertiende staat op de coëfficiëntenranking en daardoor zijn rechtstreekse deelnemer aan de Champions League zou verliezen, ziet net voor zich op de ranking immers nummer elf Oekraïne helemaal in elkaar stuiken. De Oekraïners waren al aan geen al te best seizoen bezig, maar deze Europese midweek verloren zowel Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev als Zorya Luhansk. Daardoor zijn alle drie de Oekraïense clubs op één speeldag van het einde van de groepsfase al uitgeschakeld en kunnen zij na Nieuwjaar geen punten meer verzamelen.

Inter klopte Shakhtar in de Champions League. — © ISOPIX

Dat is interessant voor België. In principe heeft de nummer elf van de coëfficiëntenranking ook geen rechtstreeks Champions League-ticket, maar indien de Champions League-winnaar zich via de reguliere competitie ook heeft weten kwalificeren voor het kampioenenbal, krijgt het land dat die positie bekleedt alsnog een rechtstreeks ticket. Vaker wel dan niet dus. Op dit moment bedraagt de achterstand op Oekraïne 1.600 coëfficiëntpunt. Maar omdat AA Gent sinds donderdagavond zeker is van groepswinst in de Conference League, pakt ons land extra bonuspunten. Daardoor loopt de achterstand al minstens terug tot 1.200 coëfficiëntpunt, het equivalent van drie Europese overwinningen.

Belangrijke rol voor Genk op slotspeeldag

In principe kan die achterstand op de laatste speeldag van de groepsfase al bijna helemaal ongedaan gemaakt worden door Racing Genk. Als zij thuis winnen van Rapid Wenen terwijl Dinamo Zagreb verliest van West Ham, zijn de Limburgers tweede in hun Europa League-groep. Dat zou weer extra bonuspunten opleveren ter waarde van één extra overwinning. In de wetenschap dat AA Gent het dan ook thuis mag opnemen tegen het bescheiden Flora Tallinn zou het Belgische voetbal op de slotspeeldag een prima zaak kunnen doen.

Paul Onuachu schonk Genk al de zege in Wenen. — © BELGA

Het enige probleem is Servië. De voorbije weken zijn we ingelopen op de nummer twaalf van de coëfficiëntenranking - op dit moment bedraagt het verschil nog slechts 0.075 coëfficiëntpunt - maar het land is vooral dankzij Rode Ster Belgrado op weg naar een flinke bonus. Door een 1-0-zege tegen Ludogorets staan zij nu op de eerste plek in hun Europa League-poule. Als ze die na de laatste speeldag nog vasthouden, zouden ze Servië maar liefst één volledig coëfficiëntpunt bonus schenken. Partizan Belgrado zou via een tweede plek in zijn Conference League-groep achter AA Gent daar nog eens 0.250 coëfficiëntpunt bij kunnen doen. Daardoor zouden de Serviërs weer kunnen uitlopen op ons.

De virtuele ranking van plaatsen 8 tot en met 15:

1. Engeland 99.212 punten

(...)

8. Oostenrijk 35.450 punten

9. Schotland 33.500 punten

10. Rusland 32.682 punten

11. Oekraïne 31.400 punten

12. Servië 29.875 punten

13. België 29.800 punten

14. Zwitserland 28.675 punten

15. Griekenland 25.950 punten