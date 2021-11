Straks weer profvoetbal zonder fans in het stadion? “Onze vierdubbele gordel zou moeten volstaan”

Moeten voetbalfans straks weer van thuis voor hun favoriete ploeg supporteren? Het overlegcomité dat later vandaag samenkomt, zou wel eens niet langer publiek kunnen toelaten bij sportevenementen. Bij de Pro League bewaren ze de rust en hebben ze er vertrouwen in dat het niet zover zal komen.

Sinds midden augustus zijn de fans opnieuw welkom in de voetbalstadions. Bij de Pro League geloven ze niet dat daar nu verandering in zal komen en dat de fans plots niet meer welkom zullen zijn. Daarvoor verwijst het naar de vierdubbele gordel die het voetbal hanteert. “We benadrukken dat de veiligheid en gezondheid van onze toeschouwers onze eerste bekommernis is. Maar wij zijn een buitenactiviteit, maken gebruik van het CST, hebben een statisch publiek en intussen zijn de mondmaskers opnieuw verplicht”, klinkt het bij woordvoerder Stijn Van Bever. “Deze vierdubbele gordel maakt het bijwonen van een voetbalwedstrijd tot een veilige activiteit.”

“De maatregelen die bij het begin van het seizoen zijn genomen, met onder meer het CST dat wij als eerste op grote schaal uitgerold hebben, zijn genomen, na overleg met het beleid en experten, met “een moeilijke herfst” in het achterhoofd. Dan lijkt het ons logisch dat die vierdubbele gordel nu strikt wordt toegepast, met behulp van onze fans, en volstaat. De voorbije weken bleven we ook altijd in constructief overleg.”