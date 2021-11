Dit ligt vandaag op de onderhandelingstafel van het Overlegcomité

- Verbod op “binnenactiviteiten met bewegende activiteiten”. Een verbod op fuiven, danscafés, discotheken en private feestjes dus. Huwelijksfeesten en begrafenissen mogen wel doorgaan, maar met de geldende veiligheidsmaatregelen zoals mondmasker en coronapas.

- Zaalsporten gaan door zonder publiek.

- Cafés en restaurants krijgen verplicht sluitingsuur om middernacht. Er zou ook opnieuw een beperking zijn voor maximaal vier mensen per tafel, met een uitzondering voor grotere gezinnen.

- Buitenactiviteiten moeten om middernacht afgelopen zijn.

- Winkelen moet weer alleen.

- Gevaccineerden met een hoogrisicocontact worden enkel nog getest op dag 5 na hun contact. Nu is dat op dag 1 en op dag 7. Zo moeten de labo’s wat ontlast worden. In afwachting moeten ze hun contacten zo veel als mogelijk beperken. Voor niet-gevaccineerden blijft de test op dag 1 en dag 7, mét quarantaine.

- Schooltripjes mogen niet meer. Een volledige klas moet in quarantaine na drie besmettingen, nu is dat na vier besmettingen. De ministers van Onderwijs bekijken of er nog bijkomende voorstellen nodig zijn.

- Voorlopig komt er geen beperking van de sociale contacten, maar het is zeker aangewezen voor oudere mensen – ook als die gevaccineerd zijn – om voorzichtig te zijn.(agy)