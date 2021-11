Ruim 300 coronapatiënten per dag in ziekenhuis opgenomen

Er belanden in België dagelijks weer meer dan 300 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat blijkt vrijdagochtend uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Van 19 tot en met 25 november waren er per dag gemiddeld 303,6 ziekenhuisopnames van patiënten met Covid-19. In vergelijking met de voorgaande week gaat het om een stijging met 22 procent.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is intussen opgelopen tot 3.462 (21 procent meer dan een week eerder). Van hen liggen er momenteel 669 op de afdelingen intensieve zorg (+16 procent).

LEES OOK. Niet-gevaccineerden hebben tot vijftig keer meer kans op overlijden

Ook de vastgestelde besmettingen blijven intussen toenemen, tot dagelijks gemiddeld 16.762 in de periode vanaf 16 tot en met 22 november. Het gaat om een toename met 48 procent. Er werd in dezelfde periode een derde meer tests uitgevoerd (110.100 per dag), de positiviteitsratio steeg licht tot 15,9 procent.

De overlijdens kenden in de week van 16 tot 22 november een toename tot gemiddeld 35,7 per dag (+16 procent).

LEES OOK. Alles op alles om kerst en nieuw te redden: “Nu fors ingrijpen, anders is het harde lockdown”