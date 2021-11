‘Afghaans meisje met de groene ogen’ naar Italië geëvacueerd

Het “Afghaanse meisje met de groene ogen”, wier portret in 1985 een iconische National Geographic-cover werd, is opnieuw een vluchteling. Ze is overgebracht naar Italië, zo maakte de regering van Mario Draghi donderdag bekend.

Sharbat Gula werd in 1984 gefotografeerd in een vluchtelingenkamp aan de Afghaans-Pakistaanse grens, waar ze als twaalfjarige verbleef met haar familie. Nu is ze opnieuw gevlucht uit Afghanistan, ditmaal met haar dochters.

Na de machtsovername van de taliban werd de situatie van Gula en haar gezin stilaan onleefbaar. Ze vroeg daarom aan de Italiaanse regering om hen op te vangen. Dat is gebeurd, zei de woordvoerder van premier Mario Draghi donderdag na haar aankomst in Rome. Het is de bedoeling dat ze de komende jaren in Italië blijft. De Italiaanse regering zal haar helpen om te integreren, liet Draghi nog weten.

Gezicht van een catastrofe

De foto van Gula, genomen door oorlogsfotograaf Steve McCurry, verscheen in 1985 op de cover van het blad National Geographic en werd al snel een van de bekendste foto”s uit de persfotografiegeschiedenis. Het jonge meisje met de doordringende groene ogen werd “het gezicht” van een humanitaire catastrofe: miljoenen Afghaanse burgers moesten in die jaren vluchten, nadat de Sovjet-Unie het land was binnengevallen.

Na jaren zoeken vond McCurry haar in 2002 terug en opnieuw vond haar portret de weg naar de cover van National Geographic. Minder fonkeling, maar nog steeds die ernstige groene ogen.

Ondergedoken in Pakistan

De derde bekende foto van Sharbat Gula is een mugshot. In 2014 dook ze onder in Pakistan, waar ze toen al jaren woonde. Ze zou daar met valse papieren verblijven, en voor die “identiteitsfraude” riskeerde ze veertien jaar cel en een geldboete van vijfduizend dollar.

De “mugshot” van Gula. — © afp

In 2016 werd ze gevangengenomen en naar Kaboel gedeporteerd, enkele dagen voordat ze zelf zou vertrekken naar haar vaderland. De toenmalige Afghaanse president Ashraf Ghani ontving haar met open armen en beloofde om haar financieel te steunen. Een paar maanden later overhandigde hij haar ceremonieel de sleutels van een nieuwe woning.

“Ik hoop dat de regering al haar beloftes zal waarmaken”, zei ze toen, schrijft de BBC. “Ik wil hier blijven, ik hoop dat er vrede komt in dit land.” Zoals veel Afghaanse vrouwen heeft Gula die hoop moeten begraven.