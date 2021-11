Pas toen hij 81 jaar was kroop ‘Leike de vrachtvoerder’ definitief van achter zijn stuur uit. 63 jaar lang had hij door heel Europa gereden. Stoppen deed hij overigens met flinke tegenzin: omdat de motor van zijn DAF het begeven had. De allicht oudste vrachtwagenbestuurder op onze Europese wegen was in kilometers 187 keer rond de wereld gereden.