Verenigd Koninkrijk beperkt vliegverkeer uit Afrikaanse landen voor “zorgwekkende coronavariant”

Reizigers uit zes Afrikaanse landen zijn niet meer welkom in het Verenigd Koninkrijk. — © REUTERS

Wegens een zorgwekkende nieuwe variant van het coronavirus in zuidelijk Afrika, beperkt het Verenigd Koninkrijk het vliegverkeer uit zes landen in de regio. Dat maakte minister van Volksgezondheid Sajid Javid donderdag bekend.

Het gaat om Zuid-Afrika, Namibië, Lesotho, Botswana, Swaziland en Zimbabwe. Het luchtverkeer uit die landen wordt vanaf vrijdag grotendeels opgeschort. Britten kunnen wel nog terugkeren, maar moeten verplicht in quarantaine op hotel.

Reden voor de inreisbeperkingen is de coronavirusvariant B.1.1.529, die mogelijk nog besmettelijker zou zijn dan de deltavariant. Tot dusver is er weet van iets minder dan zestig bevestigde gevallen in Zuid-Afrika, Botswana en Hongkong. De vrees bestaat dat de beschikbare vaccins er minder doeltreffend tegen zouden zijn, zei Javid.

Voorlopig werden in het Verenigd Koninkrijk nog geen gevallen van de nieuwe variant vastgesteld. Volgens persbureau PA komen dagelijks zowat 500 à 700 reizigers uit Zuid-Afrika aan in het land.

Israël ging het Verenigd Koninkrijk donderdag al voor bij het instellen van reisbeperkingen wegens de nieuwe virusvariant. Dat zette Zuid-Afrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibië en Swasiland op de rode lijst.