Boris Johnson wil bootvluchtelingen kunnen terugsturen naar Frankrijk

De Britse premier Boris Johnson wil alle migranten die het Kanaal illegaal oversteken, kunnen terugsturen naar Frankrijk. Dat zegt hij in een brief aan Frans president Emmanuel Macron, die Johnson donderdagavond op Twitter publiceerde.

“Ik stel voor dat we een bilateraal akkoord afsluiten dat het mogelijk maakt dat alle illegale migranten die het Kanaal oversteken, kunnen worden teruggestuurd”, aldus de Britse premier. Hij voegde er nog aan toe dat “dit een onmiddellijk effect zou hebben” en “het aantal oversteken significant zou doen verminderen of zelfs stoppen en mensenlevens zou redden door het businessmodel van mensensmokkelaars een halt toe te roepen”. Johnson zou het bilateraal akkoord met Frankrijk graag ingevoerd zien in afwachting van een bredere deal met de Europese Unie.

Voorts blijft Johnson onder meer vragende partij voor gezamenlijke Frans-Britse patrouilles in het Kanaal. “Dit kan gaan om Franse gendarmes en Britse grenswachten die samenwerken, misschien onder één bevelstructuur, of de gezamenlijke inzet van private beveiligingsaannemers”, luidt het. “We zijn klaar om begin volgende week met zulke patrouilles te beginnen.” Ook de inzet van “meer geavanceerde technologie”, zoals sensors en radars, en betere uitwisseling van inlichtingen zijn volgens de Britse premier noodzakelijk.

De voorstellen van Johnson komen er na het drama waarbij woensdag zeker 27 migranten omkwamen in het Kanaal. Sindsdien vond er al nauw overleg plaats tussen de Britse en Franse regering. Zondag staat er in het Franse Calais nog een ontmoeting gepland tussen de ministers van Binnenlandse Zaken van Frankrijk, België, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Voor ons land neemt naast binnenlandminister Annelies Verlinden ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (beiden CD&V) deel.