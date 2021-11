Vreemde Vlaamse soep en een volle zaal die zingt: dit was ‘De slimste mens ter wereld’

De winnaar van vanavond:

Jeroen Perceval haalde zijn eerste zege binnen.

De verliezer:

Het finalespel werd een thriller, maar Anthony Nti had aan 1 seconde genoeg om Dena Vahdani er uit te knikkeren.

De nieuwkomer van morgen:

DJ en radiopresentatrice Esther Nwanu.

De beste quotes:

Erik Van Looy heeft een vraag gesteld over een zetel die ‘Togo’ heet. Anthony Nti vertelt dat hij nooit in het land Togo is geweest. Waarop Jelle De Beule: “Maar wel in Burkina Sofa, niet?”

***

Van Looy: “Jeroen, heb je een favoriete Bond?”

Jeroen Perceval: “Ik ben tegen bont.”

***

Van Looy: “Hoeveel kinderen wil jij?”

Nti: “Vanaf hoeveel is het interessant voor de kinderbijslag?”

***

Van Looy: “Spelen jullie graag met kinderen op de set?”

Rik Verheye kijkt bedenkelijk. De Beule zegt: “Die zaak moet nog voorkomen, Erik.”

***

Van Looy: “Lid geweest van een bende, Jeroen?”

Perceval: “Nee, wel van een vakbond.”

***

Anthony Nti vindt de wijze waarop Vlamingen soep drinken vreemd. Verheye reageert: “Ik voel hier wat soepracisme. Soepcist!”

Het mooiste moment:

Rik Verheye vertelt dat hij op de set soms begint te ‘jukeboxen’, zelf muziek mixen. Daarvoor zet hij iedereen aan het werk, ook Erik Van Looy en de kandidaten, die allen hun beste zangtalent bovenhalen.

De tussenstand