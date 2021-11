Antwerp heeft in de blessuretijd van een doldwaze match een stunt uit handen gegeven in Frankfurt. Het werd 2-2. Samatta had The Great Old met een knappe treffer in de slotminuten op 2-1 gezet, maar in de 94ste minuut scoorde Paciencia nog tegen. Eerder had Nainggolan de gelijkmaker gescoord en zag De Laet een doelpunt afgekeurd door de VAR, die nipt buitenspel had gezien.