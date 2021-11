“Vanavond nog sterk wisselvallig, pas na middernacht wordt het droog”

Vanavond blijft het nog sterk wisselvallig met een komen en gaan van buien. Vaak zijn dat regenbuien maar soms zou er ook smeltende sneeuw tussen de regendruppels kunnen zitten. Tot een sneeuwlaag zal het in Limburg echter niet komen omdat de ondergrond te warm en te nat is.

Pas na middernacht verdwijnen de buien uit het Limburgse weerbeeld. Er verschijnen opklaringen waaronder de temperatuur tot in de buurt van het vriespunt kan zakken, mogelijk zelfs tot net eronder. In de vroege ochtend wordt het dan ook even opletten voor eventuele ijsplekken op de wegen.

Zaterdag blijft het aan de koude kant voor de tijd van het jaar. Met maxima rond 4 à 5°C kunnen we van een licht winters weertype spreken.

Een lokale bui valt niet uit te sluiten, maar de kans is groot dat het tussen zonsopkomst en zonsondergang droog blijft. Een zone met winterse neerslag zal namelijk vanuit het westen onder onze provincie door krullen. Zeker vóór het middaguur zijn er ook brede opklaringen mogelijk.

De wind blijft het vrij rustig aan doen en waait aan gemiddeld 2 tot 3 Beaufort uit het zuiden.

Glad

In de loop van de avond zouden er mogelijk een aantal losse winterse buien boven onze provincie kunnen opduiken. Wanneer het in de nacht naar zondag voldoende opklaart zou het daardoor glad kunnen worden wegens bevriezing van natte weggedeelten. Maar mogelijk brengen wolkenvelden redding door de temperatuur net boven het vriespunt te houden. De zwakke wind kiest intussen voor het noorden.

