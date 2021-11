Vluchtelingen in Calais laten zich niet afschrikken door bootramp: “We proberen het vannacht opnieuw”

Heel de wereld reageerde met afgrijzen op de bootramp in Calais waarbij 27 vluchtelingen het leven lieten. Maar in Calais en Duinkerke halen de groepjes vluchtelingen de schouders op en maken zich klaar voor een volgende vluchtpoging per boot naar Engeland. “Als de dood roept, is er niks aan te doen”, klinkt het bij een groepje Jemenieten aan het station van Calais. “Maar misschien hebben wij vannacht wel geluk”