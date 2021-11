Sihame El Kaouakibi verlengt ziekteverlof tot eind februari

LEES OOK. Parlementsleden verliezen na maand ziekte 40 procent van hun loon

El Kaouakibi zetelt sinds april als onafhankelijke in het Vlaams Parlement nadat ze haar Open Vld-partijkaart ingeleverd had na het losbarsten van de heisa rond de subsidiefraude waar ze zich aan bezondigd zou hebben. Maar ook als onafhankelijke verscheen ze niet in Brussel: sinds oktober 2020 is ze al in ziekteverlof. En dat blijft ze nog tot eind februari, zo blijkt uit het ziektebriefje dat ze ingediend heeft. Daardoor valt ze wel terug op 60 procent van haar loon als parlementslid, dat 5.000 euro per maand bedraagt.

(gjs)