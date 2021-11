VIDEO. Dessers scoort twee keer bij invalbeurt en redt op de valreep een punt voor Feyenoord

In de Conference League heeft Feyenoord in extremis een punt gepakt bij Slavia Praag. Met dank aan Cyriel Dessers, die twee keer scoorde bij zijn invalbeurt, waarvan de laatste keer in minuut 93.

Slavia Praag - Feyenoord 2-2

In groep E van de Conference League sleepte Feyenoord op de valreep een gelijkspel uit de brand op het veld van Sparta Praag. Cyriel Dessers viel in, dit keer al na 18 minuten door een blessure van Linssen, en scoorde in de 31ste minuut de 1-1. Eerder had een andere oude bekende de thuisploeg op voorsprong gebracht. Doelpuntenmaker Peter Olayinka speelde nog voor AA Gent. In de tweede helft scoorde Kuchta de 2-1 voor Slavia. De buit leek binnen voor de Tsjechen, maar in minuut 93 redde Dessers op de valreep een punt voor Feyenoord met een heerlijke kopbal. Feyenoord blijft groepsleider met vier punten voorsprong op Slavia.

NS Mura - Tottenham: 2-1

Tottenham kende een dramatische avond bij het Sloveense Mura. De ploeg van coach Antonio Conte kwam 0-1 achter en zag Sessegnon al in de eerste helft zijn tweede geel pakken. Harry Kane scoorde tegen en Tottenham ging op zoek naar de winninggoal, maar in de vijfde minuut van de extra tijd stuitte het nog op een counter waaruit Marosa de winnende treffer scoorde voor de thuisploeg. Mura pakte dankzij de stunt zijn eerste (drie) punten in de Conference League. Een blamage die niet zonder gevolgen blijft. Tottenham staat nu derde in groep G met net als Vitesse zeven punten. In de onderlinge duels deden de Nederlanders het echter beter. Groepsleider Rennes is buiten schot. Op de laatste speeldag is Vitesse favoriet in de thuismatch tegen Mura, zodat de Londenaren flirten met de uitschakeling.