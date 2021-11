De twaalfkoppige assisenjury in Tongeren heeft zonet Tamara Nuijts (38) schuldig verklaard aan moord. Ze bracht op 26 december 2018 haar zesjarig zoontje Ryan om het leven in haar flat langs de Millenweg in Bree. De jury beraadt zich vrijdag over de strafmaat. Er hangt haar een levenslange celstraf boven het hoofd.