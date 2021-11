Belgian Lions openen WK-kwalificatieronde met ruime winst in Slovakije

De start van de WK-kwalificatieronde bracht voor de Belgian Lions in het Slovaakse Levice tegen Slovakije (FIBA 65) na een spannende eerste helft (35-36) een duidelijke overwinning: 57-83. Zondag wacht in Bergen de tweede partij in poule A en versus wereldmacht Servië (FIBA 6). De Belgian Lions willen zich na vijf opeenvolgende EK’s voor het eerst kwalificeren voor een wereldkampioenschap. Het WK 2023 gaat door in Japan, Filipijnen en Indonesië.