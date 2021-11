Elise Mertens stopt samenwerking met dubbelpartner Su-Wei Hsieh

Elise Mertens (WTA 21) heeft wel degelijk nog plannen in het dubbelspel, maar niet meer met Su-Wei Hsieh (WTA 106). Met de ervaren Taiwanese speelde de Hamontse onlangs nog de finale van de Masters en won ze eerder dit seizoen onder meer Wimbledon.

Mertens kiest nu voor een nieuwe wind: de Russin Veronika Kudermetova (WTA 31) zal haar nieuwe partner worden. Duidelijk is dat Mertens opteert voor een speelster met een totaal andere stijl dan Hsieh, die het toch meer moet hebben van tactische elementen en gevoel. Met Kudermetova komt er volop power bij.

Veronika Kudermetova. — © REUTERS

De speelstijl van het duo zal opnieuw dichter aanleunen bij de periode waarin Mertens de Wit-Russische Sabalenka aan haar zijde had. Bovendien zal het niet de eerste keer zijn dat Mertens en Kudermetova samen dubbelen. Eerder dit jaar vormden de twee al een gelegenheidsduo in Istanbul. Die samenwerking was zo’n succes dat de twee meteen de hoofdprijs pakten en duidelijk zin kregen in meer. Dat vervolg komt er nu dus. (gus)