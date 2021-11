De Limburg Shotguns zijn door de BAFL uitgeroepen tot kampioen in de hoogste divisie van het Belgische American Football! Na de titel in tweede afdeling in 2017 pakken de geel-groenen zo hun eerste landstitel uit de clubgeschiedenis. Eeman: “We hadden de titel natuurlijk liever op het veld veroverd, maar de verdienste is daarom niet minder groot.”