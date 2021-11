Duitser Rangnick wordt interim-coach bij Manchester United

Rangnick ging begin juli aan de slag in Moskou. Daarvoor trainde hij een rist Duitse ploegen zoals onder meer RB Leipzig, Schalke 04, Hoffenheim, Hannover en Stuttgart.

Ole Gunnar Solskjaer werd afgelopen zondag aan de deur gezet bij de Red Devils. Dat gebeurde daags na het 4-1 verlies tegen Watford, waardoor het team naar de achtste plaats in de Premier League zakte. De Noor was een kleine drie jaar trainer van de ploeg waar hij jarenlang het mooie weer maakte in de spits. Michael Carrick nam voorlopig over, maar nu komt er dus een oplossing tot het einde van het seizoen.