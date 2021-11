Nationale U16 spelen in Veldwezelt gelijk tegen Nederland

In een oefenduel in Veldwezelt hebben de Belgische nationale U16 tegen Nederland 2-2 gelijkgespeeld. De jonge Duivels van bondscoach Bob Browaeys vochten zich na een 0-2-achterstand nog knap terug tot 2-2 dankzij doelpunten van Robin Mirisola (KRC Genk) en Kyano Delaporte. Dinsdag was het eerste duel tussen beide landen op een 1-2-overwinning voor Nederland geëindigd. Ook dat duel werd in Limburg gespeeld, op het terrein van Schoonbeek-Beverst. (pivan)