Regel van vijf wisselspelers lijkt permanent te worden

Het bestuur van de IFAB volgt dus de aanbeveling van zijn technische adviesgroep op om de regel van vijf toegelaten wissels permanent in te voeren in het seizoen 2022-23.

In 2020, toen de competities werden hervat nadat ze stil hadden gelegen vanwege het coronavirus, had de IFAB de nationale en internationale competities tijdelijk toegestaan om van drie naar vijf wissels per wedstrijd over te gaan. Deze tijdelijke wijziging werd in mei 2021 verlengd voor competities die voor 31 december 2022 aflopen.