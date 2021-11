De Feeënboom vervult 262 wensen van kansarme kinderen

De Feeënboom is ook dit jaar weer een groot succes: in enkele weken tijd werden de 262 enveloppen met wensen van kinderen uit kansarme gezinnen opgepikt door evenveel Lanakenaren. “Het toont aan dat de Lanakenaren een groot hart hebben” zegt burgemeester Marino Keulen.

Het concept van de Feeënboom - dat in 2019 overgewaaid kwam uit Dilsen-Stokkem - is de eenvoud zelve. “Gezinnen die het wat moeilijker hebben, konden voor hun kinderen een wens van maximaal 30 euro binnenbrengen bij het OCMW. Die werden in anonieme omslagen gestopt en in één van de vijf feeënbomen gehangen. Daar konden de inwoners van Lanaken ze oppikken, het gewenste cadeautje aankopen en het vervolgens inleveren in het Sociaal Huis” aldus schepen Christel Gorissen.

Daar zorgt coördinator Karien Engelen er op dit ogenblik voor dat elk cadeautje bij het juiste kind terechtkomt. In amper twee weken waren de 262 wensen - van kinderen tot 18 jaar - de deur uit en de pakjes komen stilaan binnen. Ze worden eerstdaags in alle anonimiteit ook afgeleverd bij de betrokken gezinnen.