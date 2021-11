Advies experts gelekt: discotheken toe, sluitingsuur horeca en alleen winkelen

Het rapport van de expertengroep dat onze redactie kon inkijken schetst geen fraai beeld van de epidemie in ons land. De maatregelen die zij opperen zijn er dan ook naar. Voor een periode van drie tot vier weken willen ze bijvoorbeeld dancings en discotheken dicht houden. Cafés en restaurants zouden om 12 uur moeten sluiten. De federale topministers buigen zich vanavond over het rapport.

“Sterke maatregelen die onmiddellijk ingaan”, kondigde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) aan in de Kamer. “Wachten betekent alleen nog meer miserie.” Op vrijdag komt het Overlegcomité weer samen om die nieuwe maatregelen af te kloppen. Maar vanavond steekt het kernkabinet al de koppen bijeen. Dat doen ze op basis van het rapport van het coronacommissariaat, opgesteld door de experten van de GEMS.

De redactie van onze zusterkrant Het Nieuwsblad kon het document inkijken. De meest recente coronacijfers zijn zeer alarmerend. “Duidelijk boven de curves, zelfs de meest negatieve curves”, schrijven de experts. Dus moeten er nieuwe maatregelen komen bovenop de geldende regimes “voor een periode van drie tot vier weken”. Tot aan Kerstmis dus.

Sluitingsuur

De experts stellen voor om “binnenevenementen met bewegende activiteiten” - denk aan fuiven, dancings, discotheken, maar ook private feesten… - te verbieden. Huwelijksfeesten en begrafenissen kunnen nog plaatsvinden. Zaalsporten kunnen ook nog, maar dan wel zonder publiek. Buitenactiviteiten kunnen wel nog, maar die moeten tegen middernacht ten einde lopen. Burgemeesters zouden er dan op moeten toezien dat er voldoende circulatie is.

In het voorstel krijgen restaurants en cafés een sluitingsuur opgelegd om middernacht. Tafels worden beperkt tot maximaal vier personen, met uitzondering voor grotere gezinnen.

En winkelen zou best weer alleen gebeuren om grote samenscholingen te vermijden.

In het onderwijs en in de jeugdactiviteiten komen er best ook bijkomende beperkingen. Alle activiteiten buiten de klas worden best geschrapt. Klassen worden gesloten bij drie besmettingen in plaats van vier. Contactonderwijs willen de experts zo veel als mogelijk vrijwaren, maar ze dringen er wel op aan bij de regionale ministers van Onderwijs en Jeugd om extra maatregelen te treffen.

De experts stippen aan dat het privéleven een belangrijke motor van de epidemie is, maar voorlopig houden ze het bij een aanbeveling voor de oudere bevolking om op te letten. “Zelfs als ze gevaccineerd zijn, dienen contacten beperkt en beveiligd te worden.”

Steunmaatregelen

En ook het testbeleid krijgt een update. Gevaccineerden zouden nu enkel nog getest worden op dag 5 na een hoogrisicocontact. Nu is dat op dag 1 en op dag 7. In afwachting van hun test en uitslag moeten ze in quarantaine blijven.

Dat zou meteen weer een stevige blok op de samenleving betekenen. Zeker voor de getroffen sectoren, die al vaak de deuren hebben moeten sluiten het afgelopen anderhalve jaar, betekent dat weer een pak inkomensverlies. Premier Alexander De Croo (Open Vld) beloofde in de Kamer wel dat hij niemand wil achterlaten. Er komen dus weer steunmaatregelen. Ook in de Vlaamse regering sleutelen de ministers aan nieuwe steun.