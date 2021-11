De kalendermanager van de Pro League heeft enkele wijzigingen doorgevoerd in de speeldata van de 19de en de 22ste speeldag. Zo zal STVV op dinsdag 14 december om 21 uur op het veld van Anderlecht aantreden in de plaats van 18.45 uur. De wedstrijd van de Kanaries in en tegen Club Brugge werd dan weer een dag opgeschoven, van vrijdag 14 januari naar zaterdag 15 januari. Aftrap om 20.45 uur.