Toen de speurders binnenvielen, was de fabriek in productie. — © FIOD

Heerlen

Amper tien dagen nadat de Belgische douane een grootschalige illegale sigarettenfabriek ontmantelde in Houthalen, is het vlak over de grens opnieuw prijs. De opsporingsdienst FIOD van de Nederlandse belastingen heeft woensdag in Heerlen een andere illegale sigarettenfabriek opgerold.