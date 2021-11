Wagen ramt etalage van verfwinkel in Stalenstraat in Genk

In Waterschei heeft donderdag om even voor 17 uur een wagen de etalage van een verfwinkel in de Stalenstraat geramd. Daarbij raakte een groot deel van de gevel en de inboedel vernield. In het pand ontstond een grote verfplas.

Het voertuig kwam van de Onderwijslaan en reed richting Delhaize toen het aan de middenberm ter hoogte van slagerij Mevlana wilde omkeren. Daar ging het fout. In plaats van te draaien verloor de bestuurder de controle over het stuur en ramde het voertuig de etalage van de verfwinkel vlak langs de slagerij. Driekwart van het voertuig kwam in het pand terecht. Behalve de etalageramen werden ook een verfmenginstallatie en tal van verfpotten de vernieling ingereden. De winkel baadde dan ook in een grote verfplas. Volgens één van de de medewerkers is het verbazingwekkend dat er geen gewonden zijn gevallen. “Op de stoep was er op dat ogenblik gelukkig niemand”, zegt de man. “Voor hetzelfde geld stonden er mensen aan de verfmenginstallatie en dan waren er misschien drama’s gebeurd.” De etalage werd voorlopig beveiligd met osb-platen.

De schade is groot. — © CN

cn