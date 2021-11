Magdalena Andersson doet maandag nieuwe poging om Zweedse premier te worden

Magdalena Andersson doet maandag een nieuwe poging om premier van Zweden te worden. Woensdag had ze nog minder dan acht uur na haar verkiezing haar ontslag ingediend omdat ze de steun van de Groenen voor haar minderheidscoalitie kwijt was. Toch gelooft ze dat het nog goed komt. Het parlement zal maandag opnieuw stemmen over haar premierschap.

“Ik wil geen regering leiden waarvan de legitimiteit in het gedrang is”, zei de 54-jarige Magdalena Andersson woensdag op een persconferentie. De voormalige minister van Financiën en leider van de sociaaldemocraten kondigde er aan dat ze haar ontslag had ingediend, nadat de Groenen de steun voor haar minderheidscoalitie opgezegd hadden. Die deden dat omdat het parlement een alternatief begrotingsontwerp van de oppositie aangenomen had.

Maandag zal een nieuwe stemming plaatsvinden en doet Andersson een nieuwe poging om premier te worden, en dat ditmaal langer dan acht uur te blijven. De voorzitter van het parlement heeft gezegd dat het parlement op 29 november bepaalt of Andersson een tweede kans krijgt. De kans dat de sociaaldemocrate opnieuw een poging mag doen om een regering te vormen is groot, aangezien er geen sterke tegenkandidaten zijn.

Onbegrijpelijke omwentelingen

“Ik betreur de gebeurtenissen die gisteren (woensdag, red.) in het parlement hebben plaatsgevonden ten zeerste”, zei parlementsvoorzitter Andreas Norlén donderdag op een persconferentie. Deze parlementaire omwentelingen “lijken onbegrijpelijk voor het Zweedse volk en schaden het vertrouwen in het politieke systeem”.

Norlén sprak eerder op de dag met de verschillende partijleiders en hun mening over de verkiezing van de toekomstige premier is nog niet gewijzigd. Er zal maandag dus gestemd worden over het premierschap van Andersson, maar deze keer als leider van een volledig sociaaldemocratische regering, zonder de Groenen, aldus de parlementsvoorzitter.

Andersson gaf woensdag al aan dat ze graag verder wil regeren zonder coalitiegenoten, dus met alleen de sociaaldemocratische partij in een minderheidsregering.