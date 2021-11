Drugslab gevonden op boerderij in Wijchmaal

De speurders van de federale gerechtelijke politie (FGP) Limburg stootten donderdagochtend op een drugslab in het Peerse Wijchmaal. De productie voor MDMA werd op een boerderij in de Molhemstraat aangetroffen.

De FGP Limburg viel donderdag in de vroege ochtend binnen op het erf waar behalve een boerderij ook een aanpalende, grote loods staat. De locatie is een landelijke en bosrijke omgeving op zo’n 20 kilometer van de grens met Nederland. “Er werd een MDMA-lab gevonden”, zegt Dorien Vanderheiden van het Limburgse parket. “MDMA is het basisproduct voor de aanmaak van xtc. In het pand werden onder meer enkele vaten en gasflessen aangetroffen. Die wijzen op een recente aanmaak van de substantie. Er werd een verdachte gearresteerd een meegenomen voor verhoor”, aldus Vanderheiden.

Experimentele labo’s creëren een direct gevaar voor de omgeving en vormen een risico voor omwonenden. Zo kunnen er ontploffingen en branden ontstaan. Voorts worden drugsrestanten vaak illegaal geloosd waardoor ze een gevaar voor de volksgezondheid zijn. Om die reden is de politie onmiddellijk tussengekomen en werden de bestuurlijke overheden ingelicht. De bevoegde diensten werden er bijgehaald om de restanten van het lab professioneel te ruimen en vernietigen.

Iets verdachts opgemerkt? Signalen over drugsproductie of dumpen van drugsafval opgevangen? Meld het gratis en anoniem op het telefoonnummer 0800/208.77 of via de website anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be. ppn/gvb