Proximus maakt van telecomstraatkasten laadpalen voor elektrische auto’s

Dankzij de uitrol van nieuwe glasvezelverbindingen komt er plaats vrij in de technische kasten. Het bedrijf zal nu in Mechelen testen of die kasten kunnen dienen om laadpaaltjes voor elektrische wagens van stroom te voorzien. Volgens Proximus werden gelijkaardige initiatieven al gelanceerd in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk.

In acht kasten in Mechelen zullen Proximus en Fluvius alvast telkens twee aansluitpunten installeren. Daar zijn maar beperkte graafwerken voor nodig. Het proefproject zal vier maanden duren.

3.500 straatkasten

Proximus heeft berekend dat 3.500 van zijn circa 28.000 straatkasten in aanmerking kunnen komen om laadpunten aan te hangen. Maar dan moet het proefproject wel succesvol zijn, en moeten de nodige partners worden gevonden, luidt het.

De laadpalen zijn gekoppeld aan een extern softwareplatform. Wie zijn elektrische wagen aan de Proximus-palen wil opladen, kan er met verschillende soorten laadkaarten terecht aan de standaardtarieven.

Stroomversnelling

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) ziet het graag gebeuren, want er zijn nog maar 5.000 publieke laadpalen in Vlaanderen. “We weten dat we ongeveer 100.000 publieke of semipublieke laadpalen nodig hebben. Dat is nog een hele weg te gaan”, zegt hij. “Collega Lydia Peeters (Vlaams minister van Mobiliteit, red.) heeft er al 5.000 bij kunnen creëeren. Daarmee zitten we volgend jaar al op 10.000. Met dit project kunnen er nog 7.000 bij komen. Het komt in een stroomversnelling.”